20 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılı! Başkan Erdoğan Atatürk Anıtında düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte anıt defterini imzaladı. Atatürk Anıtındaki törenin ardından geçit töreni gerçekleştirilecek.