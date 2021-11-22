Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminat yalanlarına Başkan Erdoğan'ın avukatından açıklama geldi

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti. Böylelikle 4 milyon 460 bin TL’lik tazminat tutarından vazgeçmiş oldu. Başkan Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhindeki açtığı davaları geri çekmesi üzerine yapılan haberler ve Kılıçdaroğlu’nun söylemlerine ilişkin Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Aydın, 2017’den sonra açılan ve halen derdest olan davalardan vazgeçilmediğini kaydetti.

Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhindeki açtığı davaları geri çekmesi üzerine yapılan haberler ve Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ilişkin Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Aydın, 2017'den sonra açılan ve halen derdest olan davalardan vazgeçilmediğini kaydetti.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI DOÇ.DR. HÜSEYİN AYDIN'IN KILIÇDAROĞLU'UN TAZMİNAT YALANINA CEVABI

"Bir kısım basın-yayın organlarında, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarından, feragat etmesine dair haberler çıkmıştır.

Bu haberler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından 21 Kasım 2021 tarihinde bir açıklama yapmıştır. Söz konusu açıklamada, davalarla ilgili bir kısım bilgiler paylaştıktan sonra , Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Kılıçdaroğlu'nu affediyorum" söylemiyle açtığı davaları geri çekiyorum mesajı vermeye çalıştığını, hayatının yalan ve algı olduğunu, esasında Türk hukukunu tarumar ettiği için dünyaya daha fazla rezil olmamak adına davaları geri çektiğini iddia etmiştir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur:

Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir. Derdest davalarla ilgili yeni bir feragat varmış gibi yapılan bir kısım haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri esas alarak yaptığı açıklamaların da gerçek dışı varsayımlara dayandığı anlaşılmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra, 29 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, "Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve geri çekiyorum" demiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri gözeterek, birlik beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin tesis edilmesi ümidi ile ortaya koyduğu bu irade üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalar da dahil olmak üzere açtığı davalarından feragat etmiştir.

Cumhurbaşkanımızın bu tavrı, başta davanın muhatapları olmak üzere, herkes tarafından takdir edilmiş ve memnuniyetle karşılanmıştır. Hal böyle iken yaklaşık beş yıl sonra bu davaların "dünyaya daha fazla rezil olmamak adına" geri çekildiğinin iddia edilmesi, açık bir çarpıtmadır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımında, davalara dair verdiği bir kısım bilgiler de hatalıdır.

Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 51 dava bulunmaktadır. Bu davaların, 37 tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 8 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir. 6 dava ise esasa girilerek reddedilmiştir.

Buna mukabil, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 8 dava bulunmaktadır. Bu davaların, 3 tanesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 5 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir.

Görüldüğü gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı olduğu ve davanın esasına girilerek haklı bulunduğu ve kesinleşen tek bir dava dosyası bile bulunmamaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında geçen ve lehine sonuçlandığını iddia ettiği 18 davanın bir kısmının Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanan dosyalardan olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehime dediği sonuçların bir kısmı münhasıran "Cumhurbaşkanımızın feragat iradesine" dayanmaktadır. Dolayısıyla bu kararların, davanın esasına girilerek Kemal Kılıçdaroğlı haklı bulunmuş gibi kamuoyuna lanse edilmesi, mahkeme kararlarının çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında kimin hayatının yalan ve algı olduğu hususunu kamuoyunun yüksek takdirlerine bırakıyoruz.