Katil Esad’ın askerleri Suriye Milli Ordusu tarafından yakalandı

İdlib’de yaşanan alçak saldırı sonrası başlayan Bahar Kalkanı harekatı başarıyla devam ederken bölgeden sıcak görüntüler de geliyor. Suriye Milli Ordusu, katil Esad rejiminin askerlerini yakaladı ve bir araca bindirerek götürdü. O anların videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.