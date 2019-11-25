BİZE ULAŞIN
25.11.2019
Son dakika: Katar'daki Türk birliğinden ilk görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti. Halid bin Velid Kışlası'nı gezerek incelemelerde bulunan Erdoğan, üsse geldiğinde askeri manga tarafından karşılandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.