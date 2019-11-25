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25.11.2019

Son dakika: Katar'daki Türk birliğinden ilk görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti. Halid bin Velid Kışlası'nı gezerek incelemelerde bulunan Erdoğan, üsse geldiğinde askeri manga tarafından karşılandı.

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