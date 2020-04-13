Son dakika: Kabine Toplantısı'ndan ilk görüntüler |Video

Son dakika haberi; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün üçüncü kez telekonferans yöntemiyle saat 15.07'de toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda sunum yapacak. Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Toplantıdan ise ilk görüntüler geldi.