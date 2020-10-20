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Son dakika: Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki kritik konular

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Giriş: 20.10.2020 16:33
Güncelleme:20.10.2020 16:34
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda öncelikli olarak Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, doğal gaz arama-tarama faaliyetleri, Libya'daki son durum ve koronavirüsle mücadele ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı.

Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda öncelikle olarak Azerbaycan-Ermenistan gerilimi masaya yatırılacak. Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğal gaz arama-tarama faaliyetlerinin değerlendirileceği toplantıda Libya'daki son durum da ele alınacak.



Başkan Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik toplantıda koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve bundan sonra atılacak adımlarda masada olacak.

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