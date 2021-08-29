Son dakika: Kabil'de roketli saldırı! İşte ilk görüntüler... | A Haber sıcak noktada

Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesi duyuldu. Patlamanın havalimanı yakınlarında olduğu belirtildi. Ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, bölgeye yakın noktadan son durumu anlattı. Sali, “İlk bilgilere göre roket bir eve isabet etti.” dedi. Sali, "Birkaç dakika önce Kabil Havalimanı yakınlarında bir roket saldırısı oldu. Saldırının ardından dumanlar yükselmeye başladı. Biz de oraya çok yakın bir mesafedeyiz. Evde hasar var ama az önce de buradan Taliban bir konvoy halinde havalimanına doğru gitti. Birkaç gün önce de havalimanı yakınlarındaki patlamalarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı." ifadelerini kullandı.

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