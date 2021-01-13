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Son dakika: İYİ Parti'ye şok! Ümit Özdağ'ın ihracına mahkemeden iptal

A Haber
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Giriş: 13.01.2021 12:34
Güncelleme:13.01.2021 12:38
Son dakika haberi... Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Son dakika haberine göre Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

Son dakika: İYİ Partiye şok! Ümit Özdağın ihracına mahkemeden iptal SON DAKİKA: İYİ PARTİ'YE ŞOK! ÜMİT ÖZDAĞ'IN İHRACINA MAHKEMEDEN İPTAL
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