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Son dakika: İYİ Partili vekile kaçak villa cezası! Lütfü Türkkan devlet arazisine çöktü |Video

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Giriş: 09.06.2020 11:01
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı orman arazisine kurulduğu belirlenen fabrikası ve 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliği havadan görüntülendi. 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi..
İYİ Partili Türkkan devlet arazisine çöktü! Kaçak çiftlik ve fabrikası havadan böyle görüntülendi İYİ PARTİLİ TÜRKKAN DEVLET ARAZİSİNE ÇÖKTÜ! KAÇAK ÇİFTLİK VE FABRİKASI HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İP'li vekile kaçak villa cezası
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