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11.10.2019

Son dakika: İşte YPG’li teröristlerin sivillere saldırı anı | Görüntüler ortaya çıktı

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye topraklarında sivilleri hedef alan YPG/PKK'lı teröristlerin, bir park içinden havan topu saldırısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda, aralarında sivil kıyafetli teröristlerin de olduğu grup Kürtçenin Kamışlı şivesini konuşurken, parktan Türkiye’ye havan topu atışı yaptığı görülüyor. Teröristlerin söz konusu saldırısında Mardin'in Nusaybin ilçesinin hedef alındığı öğrenildi.

Teröristlerin, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Kamışlı ilçesindeki "Büyük Park" isimli yeşil alandan Türkiye'ye havan saldırıları düzenlerken çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Videoda, aralarında sivil kıyafetli teröristlerin de olduğu grup Kürtçenin Kamışlı şivesini konuşurken, parktan Türkiye'ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

Teröristlerin söz konusu saldırısında Mardin'in Nusaybin ilçesinin hedef alındığı öğrenildi.

AA, 9 Ekim'de yayınladığı haberde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine gizlendiği ve siviller gibi giyinmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

Ayrıca, teröristlerin Türkiye'ye saldırırken sivillere ait evleri kullandığı görüntüleri de servis etmişti.

YPG/PKK'nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 71 sivil yaralandı.

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g&#246;kcebeyden gökcebeyden

Bize aman sivillere zarar vermeyin diyen akil verdigini zanneden Devlet Baskanlari bu telkinleri niye besledikleri köpeklere yapmiyorlar. PKK ya neden bu telkinleri kameralar önünde vermiyorlar ? Iki millet vardir icerde de disarida da. Türkiyenin yaninda olanlar veya karsisinda olanlar. . Olay bu kadar basit.

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 20:31
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