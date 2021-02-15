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Son dakika: İşte PKK'nın sivil katliamları! Kundaktaki bebekten masumlara...

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Giriş: 15.02.2021 16:53
Terör örgütü PKK, Türk ve Kürt halkları arasına fitne tohumları ekmeye çalışan kalleş yapılanma! 47 yıl önce arkasına aldığı karanlık güçler tarafından finanse edilerek kurulan bu alçak örgüt Kürt, Türk, bebek, genç, yaşlı, asker demeden katliamlara imza atıyor. Şu anda İmralı'da hapiste bulunan ve kendisi bir piyon olan Abdullah Öcalan tarafından kurulan bu hain terör örgütü Batı tarafından kollanıyor. Türkiye'de siyasi uzantısı HDP ile dirsek temasında olan terör örgütü PKK, birçok katliama imza attı.

Terör örgütü PKK, Türk ve Kürt halkları arasına fitne tohumları ekmeye çalışan kalleş yapılanma!

47 yıl önce arkasına aldığı karanlık güçler tarafından finanse edilerek kurulan bu alçak örgüt Kürt, Türk, bebek, genç, yaşlı, asker demeden katliamlara imza atıyor.

Şu anda İmralı'da hapiste bulunan ve kendisi bir piyon olan Abdullah Öcalan tarafından kurulan bu hain terör örgütü Batı tarafından kollanıyor.

Türkiye'de siyasi uzantısı HDP ile dirsek temasında olan terör örgütü PKK, birçok katliama imza attı.

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İşte PKK katliamları!
İşte PKK katliamları!
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