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Son dakika: İstanbul'de eylem hazırlığındaki terörist mühimmatıyla yakalandı

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Giriş: 25.08.2020 10:29
Son dakika haberi... İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişekle birlikte yakalandı.

Gaziantep'ten İstanbul'a eylem yapmak için geldiği belirlenen DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişekle birlikte yakalandı. Şüphelinin Taksim'de keşif yaptı anlar ile nefes kesen operasyonla yakalandığı görüntüler kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'lı bir şüphelinin Gaziantep'ten İstanbul'a gelerek eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan terör polisi, şüphelinin Taksim'de sansasyonel bir saldırı için keşif yaptığını tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan istihbarat ve terör polisi şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı otele dün operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda H.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada ise uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 150 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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