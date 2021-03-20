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Son dakika | İstanbul'da PKK'ya operasyon! 6 şüpheli gözaltında
Son dakika haberi...İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan Suriyeli uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır bu önemli gelişmenin detaylarını aktardı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın Suriye yapılanması "YPG/PYD" içerisinde faaliyette bulunan ve kaçak yollarla yurda giriş yapan 6 kişinin nevruz öncesi İstanbul'da eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında Bağcılar ve Başakşehir'de 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 6 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.