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Son dakika: İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem! Sokaklarda son durum ne?

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Giriş: 19.06.2021 15:29
Güncelleme:19.06.2021 15:29
Son dakika göre göre… İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olarak açıklandı. Depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak duyuruldu. Beşiktaş’ta bulunan A Haber muhabiri Emirgan Ergen son durumu anlattı. Emirhan Ergen vatandaşların kısa süreli bir panik yaşandığını ancak sonra hayatlarına devam ettiğini ifade etti.
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