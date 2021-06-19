Son dakika: İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem! Sokaklarda son durum ne?

Son dakika göre göre… İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olarak açıklandı. Depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak duyuruldu. Beşiktaş’ta bulunan A Haber muhabiri Emirgan Ergen son durumu anlattı. Emirhan Ergen vatandaşların kısa süreli bir panik yaşandığını ancak sonra hayatlarına devam ettiğini ifade etti.

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