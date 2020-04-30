Son dakika: İstanbul'da 3 günlük kısıtlama öncesi yollarda yoğunluk yaşanıyor | Video

Son dakika haberi...İstanbul'da 3 günlük kısıtlama öncesi yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye corona virüsle mücadele kapsamında, 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak bu gece saat 00.00'dan itibaren başlayacak. Mega kent İstanbul'da 3 günlük sokağa çıkma yasağına saatlerde kala, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik nedeniyle araçlar, adım adım ilerliyor.