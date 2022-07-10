10 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şiddetli yağış açıklaması

Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şiddetli yağış açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2022 13:06
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun yağış nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği megakentte son durumu açıkladı. Vali Yerlikaya, “128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilendi. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. 128 daireden 70 civarında tahliyeleri yapıldı. Bugün su basan iş yerlerini ve evlerini tahliye edeceğiz, temizlenmesi de birkaç gün içinde yapılacak. Evleri su basanlara 5'er bin lira, iş yerleri su basanlara ise 10'ar bin lira yardımları da ulaştırıyoruz. 22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısı devam ediyor.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a kritik uyarı! Saat 10’a kadar...
İstanbul'a kritik uyarı! Saat 10'a kadar...
Sağlık üzerinden tehlikeli oyun!
Sağlık üzerinden tehlikeli oyun!
2023 için hac kontenjanı belli mi?
2023 için hac kontenjanı belli mi?
İstanbul’da deniz taştı!
İstanbul’da deniz taştı!
Piyasada kiralık araç kalmadı! 12 Temmuz’a kadar kiralık araç yok
Piyasada kiralık araç kalmadı! 12 Temmuz’a kadar kiralık araç yok
Aldatıcı emlak ilanları mercek altında!
Aldatıcı emlak ilanları mercek altında!
Yine sahnede! Bakın hedefi neydi
Yine sahnede! Bakın hedefi neydi
Evlat nöbetinde buruk bayram!
Evlat nöbetinde buruk bayram!
Kurban Bayramı’nda trafik denetimi!
Kurban Bayramı’nda trafik denetimi!
Kurban Bayramı paylaşımı!
Kurban Bayramı paylaşımı!
İşte suyun çıktığı seviye!
İşte suyun çıktığı seviye!
Ev ve iş yerlerine maddi yardım!
Ev ve iş yerlerine maddi yardım!
Daha Fazla Video Göster