29 Mayıs 2023, Pazartesi
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Son dakika: İstanbul fethinin 570. kutlu olsun!
Halkın adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimden zaferle çıktı. Seçim zaferi İstanbul’un fethinin 570. yıl dönümüne denk geldi. Dün akşam ve gece boyunca sokaklarda olan vatandaşlar hem seçim zaferini hem İstanbul’un fethini coşkuyla kutladı. İstanbul fethinin 570. kutlu olsun.