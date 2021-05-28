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İstanbul Boğazı'nda korkutan olay! Ham petrol taşıyan tanker sürüklendi

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Giriş: 28.05.2021 20:22
Güncelleme:28.05.2021 20:27
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. Tankeri, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı. Olay yerinden sıcak görünütler...

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi.

Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

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