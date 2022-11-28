28 Kasım 2022, Pazartesi
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Son dakika: İSEDAK 38. Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Lafa gelince demokrasi ve özgürlükler konusunda mangalda kül bırakmayan Batı, mesele Müslümanlar olunca en faşist uygulamaları devreye alıyorlar." dedi.