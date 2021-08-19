19 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonu sonrası, "Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." açıklaması yapıldı.