Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nun kararlılıkla devam ettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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