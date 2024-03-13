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Son dakika | Irak ve Suriye'de yeni harekat olur mu? Bağdat'ta terörle mücadele zirvesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 15:26
Güncelleme:13.03.2024 15:28
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yarın terörle mücadelede iş birliği görüşmeleri için Bağdat'a gidecek.
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