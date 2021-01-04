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Videolar Gündem Videoları Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntülerini paylaştı

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntülerini paylaştı

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Giriş: 04.01.2021 18:59
Güncelleme:04.01.2021 19:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım." ifadelerini kullandı.
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