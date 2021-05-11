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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 11:22
Güncelleme:11.05.2021 11:25
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 'Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacaktır.' açıklamasında bulundu. İşte haberin ayrıntıları...
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Bakanlıktan Ramazan Bayramı açıklaması
Bakanlıktan Ramazan Bayramı açıklaması
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