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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 'Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacaktır.' açıklamasında bulundu. İşte haberin ayrıntıları...