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Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ilde Güvenli Eğitim Uygulaması: 41 bin 677 personel katıldı

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Giriş: 09.09.2021 09:10
İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi. 41 bin 677 Emniyet ve Jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda 56 bin 783 okul servis aracı, 26 bin 576'sı okul çevresi olmak üzere 41 bin 559 umuma açık yer denetlendi.denetimlerde, kurallara uymayan 2 bin 441 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edildi
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