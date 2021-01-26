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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Eren-4 ve Eren-5 operasyonları başlatıldı

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Giriş: 26.01.2021 10:19
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 1620 personel ile 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 2 bin 550 personel ile 'Eren-5 Bagok Operasyonları'nın başlatıldığını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte 'Eren Operasyonları'nın başlatıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, 'Eren-1 Tendürek Operasyonu', 'Eren-2 Lice Operasyonu' ve 'Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonları'nın ardından 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok Operasyonları' başlatıldığı belirtildi. Eren-4 Operasyonuna Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1620 personelin, Eren-5 Operasyonuna da 2 bin 550 personelin katıldığı bildirildi. İlk 3 operasyonun devam ettiği anımsatılarak, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

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