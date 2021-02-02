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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı

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Giriş: 02.02.2021 10:17
Güncelleme:02.02.2021 10:27
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.453 personel görev alıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.453 personel görev alıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirtte Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: BİTLİS VE SİİRT'TE EREN-6 MERGELO OPERASYONU BAŞLATILDI
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