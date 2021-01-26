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Son dakika : İçişleri Bakanlığı başlattı! Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (1.620) personel "EREN-4 KARLIOVA-VARTO" Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (2.550) personel "EREN-5 BAGOK" OPERASYONLARI başlatıldı.
Bu kapsamda EREN-1 TENDÜREK OPERASYONU, EREN-2 LİCE OPERASYONU, EREN-3 AĞRI DAĞI OPERASYONLARI devam ederken;
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (1.620) personel [(93) operasyonel tim] ile EREN-4 KARLIOVA-VARTO, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (2.550) personel [(145) operasyonel tim] ile EREN-5 BAGOK OPERASYONLARI müşterek olarak başlatılmıştır.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.