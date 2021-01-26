26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika : İçişleri Bakanlığı başlattı! Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi

Son dakika : İçişleri Bakanlığı başlattı! Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2021 10:21
Güncelleme:26.01.2021 10:22
Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı: 1620 personel ile 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 2 bin 550 personel ile 'Eren-5 Bagok Operasyonları' müşterek olarak başlatılmıştır.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (1.620) personel "EREN-4 KARLIOVA-VARTO" Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (2.550) personel "EREN-5 BAGOK" OPERASYONLARI başlatıldı.

Bu kapsamda EREN-1 TENDÜREK OPERASYONU, EREN-2 LİCE OPERASYONU, EREN-3 AĞRI DAĞI OPERASYONLARI devam ederken;
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (1.620) personel [(93) operasyonel tim] ile EREN-4 KARLIOVA-VARTO, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (2.550) personel [(145) operasyonel tim] ile EREN-5 BAGOK OPERASYONLARI müşterek olarak başlatılmıştır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Mehmetçik için kamuflaj
İşte Mehmetçik için kamuflaj
Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi
Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi
Bakanlık duyurdu! PKK'ya 2 yeni operasyon daha
Bakanlık duyurdu! PKK'ya 2 yeni operasyon daha
PKK'ya darbe üstüne darbe!
PKK'ya darbe üstüne darbe!
Firari Emniyet Müdürü yakalandı
Firari Emniyet Müdürü yakalandı
PKK'ya iki yeni operasyon
PKK'ya iki yeni operasyon
Artık maskeler düşüyor
"Artık maskeler düşüyor"
HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında!
HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında!
CHP ve İYİ Parti HDP’ye diyet ödüyor
"CHP ve İYİ Parti HDP’ye diyet ödüyor"
CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır!
CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır!
Türkiye'ye karşı kasıtlı bir operasyon
"Türkiye'ye karşı kasıtlı bir operasyon"
Gaffar Okkan için anma töreni
Gaffar Okkan için anma töreni
Daha Fazla Video Göster