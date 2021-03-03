03 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu genelge gönderdi!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu genelge gönderdi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2021 00:47
Güncelleme:03.03.2021 00:49
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işyerleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu genelge gönderdi!
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu genelge gönderdi!
HDP'ye kapatma davası açılacak!
HDP'ye kapatma davası açılacak!
Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü
Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü
Emekli generaldenflaş Türkiye-Fransa yorumu
Emekli generaldenflaş Türkiye-Fransa yorumu
Koronavirüsle mücadelede örnek il Şırnak! Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan süreci anlattı
Koronavirüsle mücadelede örnek il Şırnak! Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan süreci anlattı
Yüz yüze eğitimin başlaması sonrası velilere flaş uyarı!
Yüz yüze eğitimin başlaması sonrası velilere flaş uyarı!
CHP'den istifa eden vekilin şantaj videosu ortaya çıktı
CHP'den istifa eden vekilin şantaj videosu ortaya çıktı
Başkan Erdoğan ve Macron 5 ay aradan sonra ilk kez görüştü!
Başkan Erdoğan ve Macron 5 ay aradan sonra ilk kez görüştü!
Kripto FETÖ'cüler nasıl deşifre ediliyor?
Kripto FETÖ'cüler nasıl deşifre ediliyor?
2 Mart koronavirüs tablosu
2 Mart koronavirüs tablosu
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
İnsan Hakları Eylem Planı ile neler değişecek?
İnsan Hakları Eylem Planı ile neler değişecek?
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ