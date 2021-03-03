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Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu genelge gönderdi!
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işyerleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak. İşte son dakika gelişmesinin detayları...