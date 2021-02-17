Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun anlattığı o HDP'li kadın milletvekili kim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Meclis'i Gara konusunda bilgilendirirken HDP'li bir milletvekilinin 13 kişinin şehit edildiği Gara'ya gittiğini açıkladı. Ancak isim vermedi. HDP'li milletvekilinin de kadın olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Ankara kulisleri karıştı. Herkes o HDP'li milletvekilinin kim olduğunu konuşuyor. Peki o HDP'li kadın milletvekili kim? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Meclis'i Gara konusunda bilgilendirirken HDP'li bir milletvekilinin 13 kişinin şehit edildiği Gara'ya gittiğini açıkladı. Ancak isim vermedi. HDP'li milletvekilinin de kadın olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Ankara kulisleri karıştı. Herkes o HDP'li milletvekilinin kim olduğunu konuşuyor. Peki o HDP'li kadın milletvekili kim? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.