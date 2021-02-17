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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun anlattığı o HDP'li kadın milletvekili kim?

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Giriş: 17.02.2021 13:49
Güncelleme:17.02.2021 14:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Meclis'i Gara konusunda bilgilendirirken HDP'li bir milletvekilinin 13 kişinin şehit edildiği Gara'ya gittiğini açıkladı. Ancak isim vermedi. HDP'li milletvekilinin de kadın olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Ankara kulisleri karıştı. Herkes o HDP'li milletvekilinin kim olduğunu konuşuyor. Peki o HDP'li kadın milletvekili kim? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Meclis'i Gara konusunda bilgilendirirken HDP'li bir milletvekilinin 13 kişinin şehit edildiği Gara'ya gittiğini açıkladı. Ancak isim vermedi. HDP'li milletvekilinin de kadın olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Ankara kulisleri karıştı. Herkes o HDP'li milletvekilinin kim olduğunu konuşuyor. Peki o HDP'li kadın milletvekili kim? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Garaya giden HDPli milletvekili kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı GARA'YA GİDEN HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ KİM? İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLADI
Garaya giden HDPli vekil kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan son dakika açıklaması! GARA'YA GİDEN HDP'Lİ VEKİL KİM? İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

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