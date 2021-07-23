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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçirildi

ahaber.com.tr
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Güncelleme:23.07.2021 23:24
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 449 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, başarılı operasyonlar sonrası güvenlik güçlerini tebrik etti.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin Hakkari'deki başarılı uyuşturucu operasyonları sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tebrik mesajı yayınladı.

Bakan Soylu, operasyonlar kapsamında 449 kilo eroin ele geçirildiğini belirtirken paylaştığı mesajında ise "Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan Polisimiz, Jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK MESAJI

Hakkari'de, Emniyetimiz ve Jandarmamız;
TOPLAM 4️⃣4️⃣9️⃣ kg
EROİN YAKALADI.

Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan Polisimiz, Jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum pic.twitter.com/YmIxKyyjV8

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 23, 2021

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