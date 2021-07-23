23 Temmuz 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçirildi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 449 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, başarılı operasyonlar sonrası güvenlik güçlerini tebrik etti.
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin Hakkari'deki başarılı uyuşturucu operasyonları sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tebrik mesajı yayınladı.
Bakan Soylu, operasyonlar kapsamında 449 kilo eroin ele geçirildiğini belirtirken paylaştığı mesajında ise "Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan Polisimiz, Jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK MESAJI
Hakkari'de, Emniyetimiz ve Jandarmamız;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 23, 2021
TOPLAM 4️⃣4️⃣9️⃣ kg
EROİN YAKALADI.
Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan Polisimiz, Jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum pic.twitter.com/YmIxKyyjV8