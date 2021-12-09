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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Meclis'te HDP'li vekilleri çıldırtan sözler

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Giriş: 09.12.2021 00:43
TBMM'deki 2022 bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti grubu arasında yumrukların havada uçuştuğu tartışmanın yankıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütme adına kürsüye gelerek konuşma yaptı.Bakan Soylu, Meclis'te yaptığı konuşmada Şırnak'ın Cizre'de katledilen Tahir Güven cinayetiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç’i, bu sabah HDP’li milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz." diyen Bakan Soylu'ya bu sözleri sonrası HDP'li vekiller tepki gösterdi.

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