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Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert sözler: Peruklarınızı takın asıl PKK'nın çocukları sizsiniz

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Giriş: 10.12.2022 15:16
TBMM Genel Kurul kapsamında yapılan görüşmede tansiyon yine yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a "Peruklarınızı takın, asıl PKK’nın çocukları sizsiniz." diyerek tepki gösterdi.
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