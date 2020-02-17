Son dakika: Hükümetten 3600 Ek gösterge açıklaması | Video

Milyonların merakla beklediği, 3600 ek göstergeyle ilgili flaş açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.