HSK'dan yeni kararname! Binlerce hakim ve savcının yeri değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı son dakika yaz kararnamesine göre 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Başsavcılığı'na atandı. Diğer yandan TBMM, Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) atanacak 7 yeni üyeyi de belirledi. A Haber muhabirleri İlter Yeşiltaş ve Rüya Akkuş yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

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