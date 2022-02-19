19 Şubat 2022, Cumartesi
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Son dakika: HİSAR-RF hava savunma füzesinden tam isabet! İsmail Demir paylaştı: 2022'ye hızlı başladı
Son dakika haberine göre Milli Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR O+ ilk Radyo Frekansı (RF) Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışında hedef imha edilerek hava savunma sistemlerine yeni bir kabiliyet kazandırıldı. Twitter hesabından HİSAR O+ ile ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR'ın 2022'ye hızlı başladığını belirtti.