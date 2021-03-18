Son dakika: HDP'nin kapatılması için AYM'ye dava açıldı! İşte iddianamenin detayları

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildi. İddianamede, "Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır." ifadeleri kullanıldı. HDP iddianemesinde 687 kişi için 5 yıl süreyle siyaset yasağı talep edildi. Siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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