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Son dakika: HDP'li Semra Güzel kaçtı mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 01.04.2022 13:09
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ son dakika açıklamalarda bulundu. HDP’li Semra Güzel hakkında bilgiler veren Bakan Bozdağ, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor." ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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