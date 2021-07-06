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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi

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Giriş: 06.07.2021 18:54
Güncelleme:06.07.2021 18:56
Son dakika haber: Milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmış ve dosya Meclis'e gönderilmişti.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "PKK/KCK propagandası" suçlamasıyla yargılanan gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmüş ve Gergerlioğlu 1 yıl 10 ay hapis yatması için cezaevine gönderilmişti.

AYM (Anayasa Mahkemesi), vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyetle bulunma ve kişi hürriyeti haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.

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