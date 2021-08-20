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Son dakika: HDP’li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.08.2021 19:10
Güncelleme:20.08.2021 19:15
Diyarbakır Emniyetinden yapılan açıklamaya göre; terörden aranan HDP'nin eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı. 2015'te görevden alınan Kadırhan "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma" suçundan aranıyordu. Operasyona dair detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Diyarbakır Emniyetinden yapılan açıklamaya göre; terörden aranan HDP'nin eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Kadırhan'ın Diyrabakır'ın Kayapınar ilçesinde kaldığı eve saat 16:30'da eve baskın yapan terörle mücadele ekipleri evde; 7 adet sim kart, 1 adet bilgisayar, 1 adet tablet PC, 1 adet harici bellek ve ajanda ele geçirdi.

2015'te görevden alınan Kadırhan "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma" suçundan aranıyordu.

Serhat Kadırhan'ın yerine kayyum belediye başkanı atanmıştı.

Soruşturmayı Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu.

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