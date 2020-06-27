HDP'de koronavirüs testi pozitif çıkan vekil sayısı 3'e yükseldi |Video

Son dakika haberi; HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktığı duyuruldu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı. Konuyla ilgili HDP genel merkezinden de bir açıklama yapıldı.

A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında 3 HDP'li vekilin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Konuyla ilgili HDP'de bir açıklama yayınladı.

HDP'den yapılan açıklamada, 3 milletvekilinde korona virüse rastlandığı fakat vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

VEKİLLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de çalışan bir temizlik personelinin enfekte olduğunun tespit edilmesi üzerine katta bulunan çalışanlar, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırması kararı alınmıştı.

HDP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, HDP'li 3 milletvekilinde korona virüs tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, vekillerin doktor kontrolün altında olduğu belirtilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu kaydedildi.

İLK OLARAK DÜN TESPİT EDİLDİ

HDP, dün yaptığı açıklamada 1 milletvekilinin koronavirüse yakalandığını ve enfekte olan vekille temas halinde olanlara test yapılacağını duyurmuştu.