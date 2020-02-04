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04.02.2020
Son dakika: Hatay'da şehit yakınlarından CHP'ye büyük tepki! Cenazede çelenkleri parçaladılar |Video
Son dakika: Hatay'da şehit yakınlarından CHP'ye büyük tepki! Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan TIR şoförü İsmail Akatay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları CHP Hatay milletvekillerinin gönderdiği çelenkleri parçalayarak, "Yakışmaz buraya. CHP gelmeyecek" ifadelerini kullandı.
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