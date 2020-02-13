Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç adliyede! |Video

Yalova Belediyesi'nde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, adliyeye sevk edildi. Öte yandan CHP'li Yalova Belediyesi'nde yaşanan 20 milyonluk vurgunun detayları tek tek ortaya çıkıyor. Tutuklanan muhasebe sorumlusu savcılıkta verdiği ifadede yolsuzlukları tek tek itiraf ederken, "Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in talimatıyla hep aynı firmalara ihale verip ödeme yaptık." dedi.