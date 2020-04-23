- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika haberi... Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri |Video
Son dakika haberi... Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, hazırlanan özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.