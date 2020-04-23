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Son dakika haberi... Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri |Video

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23.04.2020
Son dakika haberi... Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, hazırlanan özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Son dakika haberi... Türk Yıldızlarından 23 Nisan ve TBMMnin açılışının 100. yılına özel nefes kesen gösteri! Çocuklara böyle seslendiler |Video SON DAKİKA HABERİ... TÜRK YILDIZLARI'NDAN 23 NİSAN VE TBMM'NİN AÇILIŞININ 100. YILINA ÖZEL NEFES KESEN GÖSTERİ! ÇOCUKLARA BÖYLE SESLENDİLER |VİDEO

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