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19.04.2020

Türk tipi koronavirüs tedavi yöntemi olumlu sonuç verdi |Video

Dünyada koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Türkiye diğer ülkelerin hastalığın ilerleyen aşamalarında kullandığı ilaçları, hastalara erken safhada vererek tedavide bir adım önde gidiyor. Böylece hem hastalar erken iyileşiyor hem de yoğun bakım öncesi virüsün önü kesilmiş oluyor.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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