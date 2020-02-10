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10.02.2020

Son dakika haberi: Türk savaş uçakları havalandı! Mehmetçik savaş pozisyonunda... |Video

Suriye’de Esad rejim unsurları Türk askerine saldırdı. Hain saldırıda 5 askerimiz şehit düşerken, 5 askerimiz ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı yaşanan hain saldırıya misliyle karşılık verildiğini açıkladı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ise sıcak bölgedeki son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Ulak, Türk savaş uçaklarının havalandığını ve Mehmetçik’in savaş pozisyonunda olduğunun altını çizdi.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, İdlib kırsalında yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını canlı yayında anlattı.

Esad rejiminin hain saldırısı sonrası Türk savaş uçaklarının sınır hattında havalandığını söyleyen Ulak, "Şu ana kadar helikopter dışında Türk savaş uçaklarının İdlib tarafına geçmedi. Rejim, Türk askerline yönelik saldırılarına devam ederse, F-16'lar sınırı geçecek.

BAŞKOMUTAN'IN EMRİ BEKLENİYOR

Hedeflerin belirlendiğinin altını çizen Ulak, "Rejim unsurları çekilmezse tespit edilen noktalar yerle bir edilecek. Savaş uçakların ne zaman devreye gireceğiyle ilgili Başkan Erdoğan'ın emri bekleniyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinden sıcak noktalara sevkiyatlar sürüyor. ÇNRA'lar, kirpiler ve Türk topçuları sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.

"ESAD REJİMİ GERİ ÇEKİLMEZSE..."

Bölgede Esad rejimine misliyle karşılık verildiğini ifade eden Ulak, "Bölgede hava gücümüzün devreye girmesiyle birlikte çok farklı bir aşamaya geçilecek. Başkan Erdoğan ve Putin arasında yapılacak görüşme çok önemli. Çünkü Lazkiye'de Rusya'nın irtibat subayları var. Esad rejiminden geri çekilme sinyali alınmazsa askerlerimiz savaş pozisyonunda ve bu bölgeden güneye doğru süpürme harekatına başlayacaklar." dedi.

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