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Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de |Video

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23.04.2020
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM başkanvekilleri Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

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