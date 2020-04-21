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21.04.2020

Son dakika haberi... Sağlıkta online muayene devri: Teletıp |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgınının hayatımıza kattığı sistemlerden biri de "Teletıp". Bu uygulamayla vatandaşlar aramalar veya telefonda sağlık problemlerinin çözümüne ulaşabiliyor. Hastaneye gitmeye gerek kalmadan uzaktan sağlık sistemiyle doktorlara danışılıyor. Sisteme en çok yaşlılar hamileler ve küçük çocuğu olanlar rağbet ediyor.

Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgınının hayatımıza kattığı sistemlerden biri de "Teletıp". Bu uygulamayla vatandaşlar aramalar veya telefonda sağlık problemlerinin çözümüne ulaşabiliyor. Hastaneye gitmeye gerek kalmadan uzaktan sağlık sistemiyle doktorlara danışılıyor. Sisteme en çok yaşlılar hamileler ve küçük çocuğu olanlar rağbet ediyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane ortamına gelmeden tedavilerin yapılabilmesi için "Teletıp Poliklinik Sistemi" uygulamaya konuldu.

Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin aksama olmadan sürdürülebilmesi için bu sistemin hayata geçirildiği belirtildi.

Bir yandan poliklinik hizmetlerinin aksamaması diğer yandan ise hastaneye gelenlerin azaltılmasını amaçlayan uygulamaya göre, doktorlar poliklinik randevusu olan hastalara telefonla ulaşarak bulgular doğrultusunda ön değerlendirme yapacak, ardından da gerekli görürse "e-Reçete" sistemi üzerinden ilaç yazacak.

Doktorlar, telefonla görüşmenin yeterli olmadığını değerlendirdiği durumlarda ise aynı gün hastasını hastaneye çağıracak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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