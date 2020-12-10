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Sağlık Bakanlığı ilk kez açıkladı! İşte Türkiye'deki toplam vaka sayısı

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Giriş: 10.12.2020 20:26
Güncelleme:10.12.2020 20:29
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve Türkiye'nin toplam vaka sayısının açıklanacağını ifade ettmişti. O rakam belli oldu.

Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

Vaka sayısı, tablonun "toplam" olarak adlandırılan bölümünde yer alırken, bu bölümde ayrıca toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık." dedi.

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