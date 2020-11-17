HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Kasım 2020 Salı Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Kasım 2020 Salı Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk." ifadelerini kullandı. İşte 17 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı... .